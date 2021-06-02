بالفيديو.. كاتب يكشف بعض حيل مؤسسات تأجير العمالة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب مالية

كشف الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، بعض الحيل والأساليب التي تلجأ إليها بعض مؤسسات تأجير العمالة المنزلية، للحفاظ على الأسعار المرتفعة وتحقيق مكاسب مالية على حساب العميل.
وقال المرشد إن بعض العمالة يبدأون بإظهار “التململ” بعد شهر من العمل ثم يطلبون ترك العمل، وفي هذه الحالة يدفع العميل للمؤسسة مبلغ 500 ريال، مضيفاً أن ما يقوله بناءً على تجربة شخصية.
وأضاف في لقائه ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه ما زال يصرّ على ما ذكره سابقاً في أحد مقالاته أن بعض المؤسسات توجه العمالة شفهياً بدفع العميل للاستغناء عنهم.
وأوضح أن العمالة بعد ترك العمل لدى العميل إما يعملون بنظام الساعة أو تتعاقد لهم المؤسسات لمدة 3 أشهر أو عام كامل للحصول على أموال أكبر، بدلاً من التجديد للعاملة كل شهر وهو الأمر الذي يعطي أرباحاً أقل. وفق “أخبار 24”.
وطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتدخل للتحكم في أسعار تأجير العمالة وضبط الأسعار المرتفعة، مقترحاً أن يتم استقدام عمالة من دول أخرى بدلاً من الاعتماد على العمالة الفلبينية بشكل أكبر.
عبدالرحمن المرشد – كاتب صحافي- يكشف عن تجربة حيل وأساليب مؤسسات تأجير العمالة للحفاظ على ارتفاع الأسعار وتحقيق أكبر مكاسب مالية على حساب العميل@almarshad_1#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QSye9maS1a
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 1, 2021