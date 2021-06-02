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أخبار الخرج > انسان الخرج تغذي حسابات المستفيدين لشهر يونيو
02/06/2021   1:37 م

انسان الخرج تغذي حسابات المستفيدين لشهر يونيو

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بفضل الله تعالي قامت جمعية انسان الخرج بتغذية حسابات المستفيدين لشهر يونيو
مواد غذائية : 438،750 الف ريال
نقد وملابس : 439،550 الف ريال
حيث يبلغ عدد مستفيدي انسان الخرج (2929) ابن وابنة .

انسان الخرج تغذي حسابات المستفيدين لشهر يونيو

أخبار الخرج
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