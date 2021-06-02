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أخبار محلية > “الجوازات” ترد على استفسار بشأن إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال وجود حكم قضائي
02/06/2021   1:42 م

“الجوازات” ترد على استفسار بشأن إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال وجود حكم قضائي

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ردت المديرية العامة للجوازات على استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال وجود حكم قضائي عليه.

وذكرت المديرية أن التعليمات تشترط إنهاء جميع الحقوق الخاصة وخلو سجل المستفيد من الملاحظات لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي.

“الجوازات” ترد على استفسار بشأن إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي في حال وجود حكم قضائي

أخبار محلية
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