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أخبار محلية > “العدل” تطلق خدمة جديدة لإضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر “ناجز”
02/06/2021   1:52 م

“العدل” تطلق خدمة جديدة لإضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر “ناجز”

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أعلنت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، إطلاق خدمة عدلية جديدة تُمكن من إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية المسجلة بوزارة التجارة عبر بوابة ناجز، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة الحكومية.

وأضافت أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد “الممثل النظامي للمنشأة” إضافة أو حذف أو تعديل وكيل للمنشأة عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.

وأوضحت الوزارة كيفية الاستفادة من هذه الخدمة، وذلك بدخول المستفيد على حساب “ناجز”، ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، ثم إضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب.

وأشارت إلى أن النظام سيتحقق تلقائيا من الصلاحية، وبعدها ستظهر المنشأة في حساب المستفيد، ويمكن حينها تنفيذ الإجراء المطلوب من إضافة أو إسقاط وكيل، لافتة إلى أن الخدمة تستهدف عدة جهات منها شركات مهنية وشركات مساهمة.

"العدل" تطلق خدمة جديدة لإضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر "ناجز"

وفق “أخبار 24”.

“العدل” تطلق خدمة جديدة لإضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر “ناجز”

أخبار محلية
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