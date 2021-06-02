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أخبار محلية > بالفيديو.. مؤسس “ساجيا للخدمات” يروي قصة 40 مليوناً طارت هباءً من أحد الموكلين بسبب التستر
02/06/2021   11:49 م

بالفيديو.. مؤسس “ساجيا للخدمات” يروي قصة 40 مليوناً طارت هباءً من أحد الموكلين بسبب التستر

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تحدّث مالك ومؤسس مكتب “ساجيا” للخدمات علي الخلافي، اليوم (الأربعاء)، عن مساهمات المكتب في تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة.

وروى قصة أحد الموكلين جُحد في كل أمواله البالغة 40 مليون ريال وذهبت هباءً بسبب التستر التجاري، مشيراً إلى أنه جرى تصحيح أوضاع 12 متقدماً للاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وتحويلهم إلى وزارة التجارة.

وأوضح أن هناك أكثر من 30 عميلا جارٍ استكمال طلباتهم، مؤكداً أن جنسيات المتقدمين لتصحيح أوضاعهم تختلف، فمنهم سعوديون ومن جنسيات عربية وغير عربية، وجميعهم يرغبون في الوصول إلى الاستقرار التجاري. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مؤسس “ساجيا للخدمات” يروي قصة 40 مليوناً طارت هباءً من أحد الموكلين بسبب التستر

أخبار محلية
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