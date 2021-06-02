بالفيديو.. مؤسس “ساجيا للخدمات” يروي قصة 40 مليوناً طارت هباءً من أحد الموكلين بسبب التستر

تحدّث مالك ومؤسس مكتب “ساجيا” للخدمات علي الخلافي، اليوم (الأربعاء)، عن مساهمات المكتب في تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة.
وروى قصة أحد الموكلين جُحد في كل أمواله البالغة 40 مليون ريال وذهبت هباءً بسبب التستر التجاري، مشيراً إلى أنه جرى تصحيح أوضاع 12 متقدماً للاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وتحويلهم إلى وزارة التجارة.
وأوضح أن هناك أكثر من 30 عميلا جارٍ استكمال طلباتهم، مؤكداً أن جنسيات المتقدمين لتصحيح أوضاعهم تختلف، فمنهم سعوديون ومن جنسيات عربية وغير عربية، وجميعهم يرغبون في الوصول إلى الاستقرار التجاري. وفق “أخبار 24”.
🎥 | علي الحلافي، صحح وضع 12 متقدماً للاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، ويعالج وضع 30 مخالفاً آخر.
ويحكي قصة الـ 40 مليون التي طارت هباءً بسبب التستر.
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قبل انتهاء الفترة في 23 أغسطس 2021. pic.twitter.com/CzUII8siOn
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 2, 2021