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أخبار محلية > بالفيديو.. “المحاكم العمالية”: إلغاء نظام الكفالة خفض الشكاوى العمالية بنسبة 50%
02/06/2021   11:49 م

بالفيديو.. “المحاكم العمالية”: إلغاء نظام الكفالة خفض الشكاوى العمالية بنسبة 50%

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أكد الرئيس المساعد للمحكمة العمالية في الرياض، سليمان الدعفس، أن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الأجنبي وصاحب العمل انعكس أثرها في الشكاوى التي كانت تصل سابقاً إلى المحاكم.

وكشف، في حديثه لقناة “العربية” اليوم (الأربعاء)، عن انخفاض معدل القضايا العمالية في المحاكم بنسبة 50% منذ إلغاء نظام الكفالة، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل القرار.

وأضاف أن أبرز القضايا التي كانت تصل إلى المحاكم تتعلق بنقل الخدمة من صاحب عمل إلى آخر، وتأشيرات الخروج. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن المملكة أصدرت الكثير من التشريعات أثناء أزمة كورونا، كان لها الأثر الكبير في ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

بالفيديو.. “المحاكم العمالية”: إلغاء نظام الكفالة خفض الشكاوى العمالية بنسبة 50%

أخبار محلية
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