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أخبار محلية > “العمل الدولية”: أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم بحلول ‏‏2022
02/06/2021   11:48 م

“العمل الدولية”: أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم بحلول ‏‏2022

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توقّعت منظمة العمل الدولية في تقريرها الجديد الصادر، اليوم (الأربعاء)، تزايد عدد العاطلين عن العمل حول العالم ليصل إلى 200 مليون شخص بحلول عام 2022.

وأرجعت المنظمة ذلك إلى الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة ‏فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل وتضرر العديد من الموظفين والموظفات.

وأكّدت أنه على الرغم من التوقعات بخروج دول العالم من الأزمة الصحية المستمرة، فإن 5 سنوات من التقدم المحرز نحو القضاء على فقر العمال قد تلاشت وكأنها لم تكن.‏ وفق “أخبار 24”.

وتوقعت زيادة في نقص فرص العمل بمقدار 75 مليونا في عام 2021، والتي من المرجح ‏أن تنخفض إلى 23 مليونا في عام 2022 إذا انحسرت الجائحة.

“العمل الدولية”: أكثر من 200 مليون عاطل عن العمل حول العالم بحلول ‏‏2022

أخبار محلية
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