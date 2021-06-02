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أخبار المناطق > خلال شهرين .. نجاح 49 عملية جراحة سمنة مفرطة في جازان
02/06/2021   11:48 م

خلال شهرين .. نجاح 49 عملية جراحة سمنة مفرطة في جازان

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أجرى مركز البدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال شهر أبريل وشهر مايو الماضيين، 49 عملية ناجحة لمرضى السمنة المفرطة.

وأوضحت صحة جازان أن تسجيل هذا العدد من عمليات السمنة المفرطة جاء تأكيدًا على ما يتوافر بمركز البدانة من الكفاءات في جراحة السمنة والجراحة العامة، والتخصصات المساعدة مثل التغذية السريرية والأشعة التداخلية، ووحدة مناظير وغدد صماء وقلب وجهاز تنفسي، وأخصائية نفسية بالإضافة إلى طبيب نفسي.

وأشارت إلى أن آلية قبول المرضى تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات لتحويلهم إلى مركز البدانة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان. وفق “أخبار 24”.

خلال شهرين .. نجاح 49 عملية جراحة سمنة مفرطة في جازان

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