الناجي من حريق سيارته بالطائف يروي تفاصيل الحادث: "المارة هم مَن أنقذوني"

كشف الشاب عبدالله المالكي، في العقد الثالث من العمر، عن تفاصيل نجاته من الحادث الذي تعرض له صباح (الإثنين) الماضي، والذي تسبب في اشتعال سيارته بالكامل.
وأوضح المالكي لـ”أخبار 24″ أن الحادث وقع الساعة الثامنة صباح الإثنين، على طريق بني مالك في قرية البرت، وإثره تعرض لإصابات متفرقة بجسده بالإضافة إلى حروق مختلفة من الدرجتين الأولى والثانية.
وكشف عن أن سبب الحادث يعود لانفجار إطار السيارة؛ ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بعامود الإنارة، لتعاود وترتطم بالجبل وتشتعل من قوة الارتطام.
وأضاف أن المواطنين المارين بالطريق هم مَن ساهموا بإنقاذه وإخراجه من السيارة لحظة اشتعالها، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني لم تصل لموقع الحادث حتى قامت فرق الإسعاف بنقله.
الجدير بالذكر أن المالكي تم إسعافه إلى مستشفى القريع ببني مالك في محافظة ميسان، قبل أن يتم تحويله لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الطائف حيث يتلقى علاجه هناك.