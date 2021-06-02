قبل 9 شهور على انطلاق نسخته الأولى.. حجز 70% من مساحات “معرض الدفاع العالمي”

أعلن معرض الدفاع العالمي، الذي تستضيف الرياض نسخته الافتتاحية خلال الفترة (6 – 9) مارس 2022م، حجز واختيار 70% من مساحته، وسط مشاركة قوية من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتلقى المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المئات من طلبات المشاركة من أبرز اللاعبين في صناعات الأمن والدفاع المحلية والإقليمية والدولية، مما أدى إلى حجز حوالي ثلاثة أرباع المساحة المخصصة للعرض.
وأكد عدد من أكبر الجهات والشركات الدفاعية والأمنية حضور المعرض، من بينها الشركة السعودية للصناعات العسكرية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، إضافةً إلى شركات لوكهيد مارتن، وإمبراير، وجنرال داينمكس، ورولز-رويس، وعدد من الشركات البارزة في الصناعة من دول شرق آسيا مثل نورينكو الصينية للصناعات الدفاعية، والجمعية الكورية لصناعة الدفاع. وفق “أخبار 24”.
وكان المعرض قد باشر المرحلة الثانية من بناء مقرّه، الذي يمتد على مساحة تقارب 800 ألف متر، والتي تتضمن إنشاء أول مدرج في العالم مخصص لاستضافة العروض الدفاعية، فيما يتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية في قاعة العرض الأولى بحلول أكتوبر القادم، والانتهاء من إنشاء القاعة الثانية ديسمبر 2021.