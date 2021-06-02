بالأسماء.. “تقويم التعليم” تعتمد جامعة وكلية و41 برنامجًا أكاديميًا

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤسستين تعليميتين، إحداهما حكومية والأخرى أهلية، إضافة إلى 41 برنامجاً أكاديميًا.
ومنحت الهيئة شهادتي اعتماد أكاديمي مشروط لكل من جامعة الباحة وكلية محمد المانع للعلوم الطبية، حيث تمتد فترة الاعتماد من 1 مايو 2021 وحتى 30 أبريل 2025 م، فضلا عن تحويل اعتماد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجوف وكلية العناية الطبية وكلية البترجي الطبية من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل.
ووافقت الهيئة على تحويل اعتماد برنامج الرياضيات بجامعة الملك سعود وبرنامج علوم الصيدلة بجامعة رياض العلم إلى اعتماد كامل، بجانب منح عدد من برامج البكالوريوس شهادة الاعتماد البرامجي الكامل حتى أبريل 2028م.
وبينت الهيئة البرامج التي منحتها شهادة اعتماد، وهي برنامجا التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبرنامج الهندسة الكهربائية بجامعة الجوف، وبرنامجا الطب والجراحة ودكتور صيدلي بجامعة الطائف.
كما ضمت قائمة البرامج المعتمدة كلاً من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بجامعة المجمعة، وبرنامج علوم وتقنية الأغذية بجامعة الملك فيصل، وبرامج الطب والجراحة وطب وجراحة الفم والأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة جازان، وبرنامج الهندسة الميكانيكية بكلية الجبيل الجامعية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت الهيئة أنها منحت عدداً من البرامج شهادة الاعتماد البرامجي المشروط حتى أبريل 2025م لكل من بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة وبكالوريوس التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية وبكالوريوس الفيزياء بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبكالوريوس دكتور صيدلي وبكالوريوس العلوم الإشعاعية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبكالوريوس التربية البدنية بجامعة القصيم.
كما منحت نفس الشهادة لبكالوريوس الطب والجراحة بجامعة المجمعة، وبكالوريوس التعليم الصحي وبكالوريوس صحة الأسنان وبكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، وبكالوريوس التصميم الداخلي والأثاث وبكالوريوس عمارة البيئة وبكالوريوس الغذاء والتغذية وبكالوريوس دراسات الطفولة بجامعة الملك عبدالعزيز.
كما شملت أيضا بكالوريوس التصميم الداخلي وبكالوريوس تقنية الأشعة التشخيصية وبكالوريوس التغذية الإكلينيكية وبكالوريوس تقنية المختبرات الطبية بجامعة جازان، وماجستير الفقه المقارن وماجستير الرياضيات البحتة بجامعة القصيم. كما منحت الهيئة ماجستير أصول التربية بجامعة القصيم الاعتماد المشروط حتى أبريل 2024م.
ومنحت الهيئة عدداً من البرامج شهادة الاعتماد البرامجي المشروط حتى أبريل 2023م شمل ماجستير اللغويات التطبيقية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وماجستير المناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم، وبكالوريوس الهندسة المدنية والبيئية وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان وبكالوريوس الهندسة الكهربائية بجامعة المجمعة، وبكالوريوس تقنية المختبرات الطبية وبكالوريوس الملابس والنسيج بجامعة الملك عبدالعزيز، وبكالوريوس اللغة والنحو والصرف بجامعة أم القرى، وبكالوريوس الهندسة المدنية بكلية الجبيل الجامعية.