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اخبار رياضية > الاتحاد يتحرك لحل أزمة الثلاثي المُحترف
02/06/2021   11:52 م

الاتحاد يتحرك لحل أزمة الثلاثي المُحترف

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كشفت مصادر، اليوم (الأربعاء) عن تحرك إدارة نادي الاتحاد للتحرك سريعاً لاحتواء ازمة الثلاثي المحترف، المصري أحمد حجازي والبرازيليين رومارينيو ومارسيلو جروهي.

وبدأت إدارة الاتحاد في التحرك وفقاً لـ”مكة” بعدما تلقت خطاباً رسمياً من الثلاثي، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضافت المصادر أن ثلاثي الاتحاد الأجنبي قد طالب بصرف رواتبهم المالية المتأخرة والتي تبلغ أكثر من 3 أشهر.

وتسعى إدارة الاتحاد لحل أزمة اللاعبين، والحفاظ على استمرارهم ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل بعد النتائج الطيبة التي تحققت.

الاتحاد يتحرك لحل أزمة الثلاثي المُحترف

اخبار رياضية
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