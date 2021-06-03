استشاري يحذر من معلومة خاطئة حول لقاح “كورونا” منتشرة عبر وسائل التواصل

حذر الاستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من معلومة طبية خاطئة حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق “واتساب”.
وتضمنت المعلومة تحذيراً لمن يتلقى اللقاح بألا يأخذ أي نوع من أنواع البنج (المخدر)، لوجود احتمالية كبيرة لوفاته، وأن عليه الانتظار لمدة 4 أسابيع بعد تلقي اللقاح ليأخذ البنج.
وأكد الدكتور خالد النمر أن المعلومة المتداولة غير صحيحة ولا أساس لها، في الوقت الذي تحذر فيه وزارة الصحة باستمرار من عدم تلقي أي معلومة طبية إلا من مصادر موثوقة. وفق “أخبار 24”.