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أخبار محلية > تعرّف على ترتيب الدول العربية في حملات التطعيم ضد كورونا
03/06/2021   8:36 ص

تعرّف على ترتيب الدول العربية في حملات التطعيم ضد كورونا

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يختلف ترتيب الدول العربية من حيث توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وفقاً للاستراتيجية الصحية المتبعة والفئات ذات الأولوية في تلقّي اللقاح.

وجاء ترتيب الدول العربية الـ 10 الأولى من حيث توزيع اللقاح، وفقاً لإحصائيات منصة “Our World in Data” البحثية كالآتي:

– المغرب بإجمالي 14.4مليون جرعة.
– السعودية بإجمالي 14.3مليون جرعة.
– الإمارات بإجمالي 12.9 مليون جرعة.
– مصر بإجمالي 2.58 مليون جرعة.
– قطر بإجمالي 2.57 مليون جرعة.
– الأردن بإجمالي 1.9 مليون جرعة.
– الكويت بإجمالي 1.8 مليون جرعة.
– البحرين بإجمالي 1.7 مليون جرعة.
– تونس بإجمالي 942.5 ألف جرعة.
– لبنان بإجمالي 800.1 ألف جرعة.

فيما جاء ترتيب الدول العربية الـ 10 الأخيرة من حيث توزيع اللقاح، وفقاً لإحصائيات منصة “Our World in Data” البحثية كالآتي:

– السودان بإجمالي 358.2 ألف جرعة.
– سلطنة عمان بإجمالي 296.8 ألف جرعة.
– الصومال بإجمالي 134.1ألف جرعة.
– ليبيا بإجمالي 106.5 ألف جرعة.
– اليمن بإجمالي 104 آلاف جرعة.
– جزر القمر بإجمالي 83 ألف جرعة.
– الجزائر بإجمالي 75 ألف جرعة.
– موريتانيا بإجمالي 37.3 ألف جرعة.
– سوريا بإجمالي 24.7 ألف جرعة.
– جيبوتي بإجمالي 14.9 ألف جرعة.

تعرّف على ترتيب الدول العربية في حملات التطعيم ضد كورونا

أخبار محلية
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