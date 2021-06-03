“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 22 مسجداً بعد تعقيمها في 7 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الخميس)، افتتاح 22 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها، في 7 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 117 يوماً 1483 مسجداً.
وأضافت أن إغلاق هذه المساجد جاء بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، مؤكدة أنه جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها.
ونوهت بأن المساجد التي جرت إعادة فتحها توزعت بواقع 8 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و5 بمنطقة جازان، و3 بمنطقة الباحة، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية والرياض، ومسجد واحد في كل من منطقتي القصيم والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.