الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي رئيساً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

رفع الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- موصلاً الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ ، بمناسبة تكليفه رئيساً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .
وأعرب الدكتور الطلحي عن اعتزازه بالثقة الغالية، سائلاً المولى – عز وجل – أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، وأن يوفق في خدمة التعليم الجامعي، مثمنًا متابعة ودعم معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في سبيل تحقيق الجامعات السعودية رسالتها وأهدافها الاستراتيجية لتأهيل جيل متعلم يساهم في بناء الوطن وتطوره .