“الانضباط” تعاقب 8 نجوم من الهلال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم، توقيع غرامة مالية على 8 لاعبين من نادي الهلال، على خلفية مباراة الفريق أمام الفيصلي، التي أقيمت ضمن الجولة الـ30 (الأخيرة) من دوري المحترفين.
وقررت لجنة الانضباط تغريم لاعبي الهلال ” أندريه كاريلو وهتان باهبري وحبيب الوطيان ومتعب المفرج وبافيتيمبي غوميز وسيبستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو، بمبلغ ألف ريال لكل لاعب منهم لعدم ارتدائهم الكمامات في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفيصلي.
كما تم معاقبة مدافع الفريق محمد جحفلي بمبلغ ألف وخمسمائة ريال لمخالفة قواعد البروتوكول الصحي خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي. وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال الفوز على الفيصلي بنتيجة (3-2) ليؤكد جدارته في تحقيق لقب الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.