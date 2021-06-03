للمنافسة إقليميًا وعالميًا .. “الأزياء” تطلق برنامج “100 براند سعودي”

أطلقت هيئة الأزياء، اليوم (الخميس)، برنامج “100 براند سعودي”، لدعم تطوير الأعمال لـ 100 من المصممين والمصممات والعلامات التجارية السعودية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء، لتقديم منتجات سعودية ذات معايير تنافسية عالمية.
ويوفر البرنامج مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية وورش عمل افتراضية وحضورية لمدة عام، ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة بالبرنامج للتسجيل خلال الفترة من 3 حتى 20 يونيو 2021م، عن طريق المنصة الإلكترونية .
وتتضمن الدورات مراجعة العلامة التجارية وتوجيهات خاصة بها، والتدريب على تحديد مفاهيم العلامة التجارية واستراتيجيات أداء المبيعات، واستراتيجيات العلاقات العامة والتسويق، بالإضافة إلى طرق البحث عن العميل الخاص وتحديده، والابتكارات والتكنولوجيا بالإضافة إلى مهارات القيادة. وفق “أخبار 24”.
وتشمل مراحل البرنامج فعاليات مقدمة إلى المستهلك لتشجيع المبيعات في السوق المحلي تقام الأولى منها في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر 2021، وتنشيط منافذ البيع الإلكترونية في يناير 2022م، وكذلك حملة تستهدف البيع بالجملة في سبيل تنشيط المبيعات الدولية خلال شهر فبراير 2022م.