وزير المالية: نستهدف الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وخدمات المطارات

أكد وزير المالية محمد الجدعان أنهم يهدفون إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأوضح، خلال حديثه في مؤتمر “حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين”، أن الشراكة مع القطاع الخاص تضمن تنفيذ المشاريع بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين.
وأشار إلى أن البنية التحتية تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام. وفق “أخبار 24”.
وكان الجدعان أعلن مؤخرا أن المملكة تستهدف خصخصة 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بهدف تأمين 55 مليار دولار.