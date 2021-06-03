نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بعد ثبوت إصابتهم بكورونا .. شرطة القصيم تضبط 29 مخالفًا لتعليمات العزل والحجر الصحي
03/06/2021   9:18 م

بعد ثبوت إصابتهم بكورونا .. شرطة القصيم تضبط 29 مخالفًا لتعليمات العزل والحجر الصحي

+ = -
638

نجحت شرطة منطقة القصيم في ضبط 29 شخصًا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يُعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، اليوم (الخميس)، أن ضبط المخالفين تم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه اتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

يُذكر أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصّت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا. وفق “أخبار 24”.

وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

بعد ثبوت إصابتهم بكورونا .. شرطة القصيم تضبط 29 مخالفًا لتعليمات العزل والحجر الصحي

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156852.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.