بالصور.. محافظ الخرج أ. مساعد الماضي يستقبل عدد من المهتمين بالتاريخ والتعليم والثقافة

استقبل سعادة محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ بمكتبه بديوان المحافظة عدداً من المهتمين بالثقافة والتاريخ والتعليم من مدينة الرياض يمثلون ثلوثية المصمك ومتحف قديم التعليم .
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بالجميع وشكرهم على هذه الزيارة ، وتناول معهم المواضيع ذات العلاقة بالتاريخ والتراث والثقافة .
وتم تبادل المقترحات التي من شأنها تطوير المواقع التاريخية بالمحافظة .
الجدير بالذكر أن الزيارة بعد ذلك شملت عدة أماكن تاريخية ومن أبرزها : قصر الملك عبدالعزيز التاريخي ( مشرف ) ، مشروع الخرج الزراعي ، مشتل الخرج ، عيون الخرج ، برج الخرج . عريش الملك عبدالعزيز ، وتكوّن الوفد من الشخصيات التالية :
د. أحمد الحمدان ، أ. محمد الحوطي ، أ. علي المبيريك ، أ. عبدالرحمن الحوطي ، د. فهد اللحيدان ، أ. فهد بن دايل ، أ. فهد بن هديان ، أ. فهد بن خليف ، أ. خالد الصليهم
وتم استضافتهم من قبل عدد من المهتمين بالتاريخ والتعليم والثقافة بالخرج وهم :
أ. رشيد الخرجي – أ. عبداللطيف المهيني – أ.سعود الخريّف .