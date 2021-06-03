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أخبار الخرج > بالصور.. محافظ الخرج أ. مساعد الماضي يستقبل عدد من المهتمين بالتاريخ والتعليم والثقافة
03/06/2021   10:31 م

بالصور.. محافظ الخرج أ. مساعد الماضي يستقبل عدد من المهتمين بالتاريخ والتعليم والثقافة

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استقبل سعادة محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ بمكتبه بديوان المحافظة عدداً من المهتمين بالثقافة والتاريخ والتعليم من مدينة الرياض  يمثلون ثلوثية المصمك ومتحف قديم التعليم .

وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بالجميع وشكرهم على هذه الزيارة ، وتناول معهم المواضيع ذات العلاقة بالتاريخ والتراث والثقافة .

وتم تبادل المقترحات التي من شأنها تطوير المواقع التاريخية بالمحافظة .

الجدير بالذكر أن الزيارة بعد ذلك شملت عدة أماكن تاريخية ومن أبرزها : قصر الملك عبدالعزيز التاريخي ( مشرف ) ، مشروع الخرج الزراعي ، مشتل الخرج ، عيون الخرج ، برج الخرج . عريش الملك عبدالعزيز ، وتكوّن الوفد من الشخصيات التالية :

د. أحمد الحمدان ، أ. محمد الحوطي ، أ. علي المبيريك ، أ. عبدالرحمن الحوطي ، د. فهد اللحيدان ، أ. فهد بن دايل ، أ. فهد بن هديان ، أ. فهد بن خليف ، أ. خالد الصليهم

وتم استضافتهم من قبل عدد من المهتمين بالتاريخ والتعليم والثقافة بالخرج وهم :

أ. رشيد الخرجي – أ. عبداللطيف المهيني – أ.سعود الخريّف .

بالصور.. محافظ الخرج أ. مساعد الماضي يستقبل عدد من المهتمين بالتاريخ والتعليم والثقافة

أخبار الخرج
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