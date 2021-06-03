وفاة مواطن بسبب جمال سائبة على طريق المدينة حائل القديم .. وقريبه: والده توفي بنفس الطريق

شهد طريق المدينة حائل القديم، (الأحد) الماضي، حادثا مروريا تسبب في وفاة المواطن صالح الشمري بسبب الجمال السائبة.
وأوضح عبدالرحمن الشمري “ابن عم المتوفى” لـ”أخبار 24″، أن المتوفى هو العائل الوحيد لوالدته وأخواته وثلاثة أيتام آخرين.
وأوضح أن آخر تواصل للمتوفى مع عائلته كان قبل الحادث بساعة، حيث طلب منهم الذهاب لشراء بعض الاحتياجات للمنزل.
وأشار إلى أن الطريق نفسه حصد أرواح الكثيرين على مر سنوات، ومنهم والد المتوفى، وأبناء خالته، وآخرون غيرهم.
وأكد أن عائلة عمه تسكن قرية المعيقلات، التي يوجد بها ما يقارب ٢٠منزلا، وتنقصها الخدمات، علماً أنه ليس لديهم دخل ثابت ولا مواصلات.
وناشد الشمري أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن ينظر لمشكلة الطريق مع الجمال السائبة، كما فعل سموه بتوجيه لجنة لدراسة مشكلة طريق “حائل – جبه” فيما يتعلق بالإبل السائبة وخطورتها على أرواح سالكي الطريق.