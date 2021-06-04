نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. “أمانة الرياض” تداهم حظائر دجاج مخالفة وتغلق محلات بحي البطحاء
04/06/2021   10:45 ص

شاهد.. “أمانة الرياض” تداهم حظائر دجاج مخالفة وتغلق محلات بحي البطحاء

+ = -
469

ضبطت أمانة منطقة الرياض عدداً من حظائر الدجاج المخالفة لاشتراطات النظافة، كما أغلقت عدداً من المحلات في حي البطحاء بالعاصمة.  

ونشرت الأمانة مقطع فيديو يظهر لحظة مداهمة مراقبيها الصحيين للحظائر العشوائية وقيامهم بإغلاق المحلات المخالفة، مؤكدة أنها مستمرة في الرقابة لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.  

وأظهر الفيديو لحظة مداهمة حظائر بها دجاج مريض يذبح يومياً لبيعه في الأسواق، ومليئة بالقذارة وتفتقر لأدنى درجات النظافة، ما يعرّض حياة المستهلكين وصحتهم للخطر.  وفق “أخبار 24”.

جدير بالذكر أن أمانة الرياض أغلقت أمس (الخميس) عدداً من المحلات التجارية في حي البطحاء، بعد تقرير تلفزيوني رصد مخالفات صحية تقوم بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمالة.

 

شاهد.. “أمانة الرياض” تداهم حظائر دجاج مخالفة وتغلق محلات بحي البطحاء

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156903.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.