شاهد.. “أمانة الرياض” تداهم حظائر دجاج مخالفة وتغلق محلات بحي البطحاء

ضبطت أمانة منطقة الرياض عدداً من حظائر الدجاج المخالفة لاشتراطات النظافة، كما أغلقت عدداً من المحلات في حي البطحاء بالعاصمة.
ونشرت الأمانة مقطع فيديو يظهر لحظة مداهمة مراقبيها الصحيين للحظائر العشوائية وقيامهم بإغلاق المحلات المخالفة، مؤكدة أنها مستمرة في الرقابة لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.
وأظهر الفيديو لحظة مداهمة حظائر بها دجاج مريض يذبح يومياً لبيعه في الأسواق، ومليئة بالقذارة وتفتقر لأدنى درجات النظافة، ما يعرّض حياة المستهلكين وصحتهم للخطر. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن أمانة الرياض أغلقت أمس (الخميس) عدداً من المحلات التجارية في حي البطحاء، بعد تقرير تلفزيوني رصد مخالفات صحية تقوم بها عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمالة.
المراقبون الصحيون في #البطحاء عين تراقب وأخرى ترصد..
ومستمرون في الرقابة لرصد التجاوزات وتطبيق العقوبات الرادعة.. pic.twitter.com/n2R46ckwC2
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) June 3, 2021