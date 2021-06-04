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أخبار محلية > بالفيديو.. طاهية سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد فنادق مكة وهدفها المستقبلي
04/06/2021   10:45 ص

بالفيديو.. طاهية سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد فنادق مكة وهدفها المستقبلي

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روت طاهية سعودية بأحد مطاعم مكة المكرمة تجربتها في تلك المهنة، وسبب رفضها الانتقال للعمل في فنادق أخرى خارج مكة.   

وقالت الطاهية جيهان، إن حبها لتلك المهنة ورثته عن والدها وواجهت صعوبات كبيرة في البداية، مشيرةً إلى أنها تمسكت بالبقاء في مكة وعدم العمل خارجها لرغبتها في خدمة حجاج بيت الله.   

وأضافت في مداخلة مع برنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أنها تفضّل تقديم أنواع عدّة من المأكولات السعودية المميزة للحجاج وليس فقط “الكبسة”.  

وأوضحت أنها تُعد الكثير من الأطعمة الآسيوية والهندية بإتقان كبير، ولديها هدف مستقبلي بفتح مطعم خاص بها بعد ذلك. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن فنادق مكة توفر للحجاج جميع الأصناف والمأكولات التي تتميز بها العديد من الدول وليس فقط الأصناف السعودية، مبينةً أن أكثر شيء كان مرهقاً خلال جائحة كورونا هو التنقل والوصول للعمل. 

 

بالفيديو.. طاهية سعودية تروي تجربتها بالعمل في أحد فنادق مكة وهدفها المستقبلي

أخبار محلية
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