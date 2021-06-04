تكليف أول سيدة في منصب قيادي بـ “صحة القريات”

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالقريات الدكتور محمد الخمعلي، قراراً بتكليف الأخصائية نجاح العازمي بمنصب مساعدة الخدمات العلاجية في صحة القريات لمدة عام.
وقالت العازمي لـ “أخبار 24″، إن رؤية 2030 منحت للمرأة الحق في تولي المناصب القيادية، والمرأة السعودية تثبت دائماً أنها قادرة على النجاح، وجديرة بالثقة والمسؤولية.
وأضافت أنها تشعر بالاعتزاز كونها أول سيدة يتم تكليفها في منصب قيادي بصحة القريات؛ معربة عن شكرها لثقة مدير الشؤون الصحية بالمحافظة، متمنية التوفيق والسداد في خدمة الوطن وأهلها في القريات.