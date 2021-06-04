بالفيديو.. استشاري: لا خطورة حال تلقي جرعتين من نوعين مختلفين من لقاح “كورونا”.. وهذا السبب

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور وائل باجهموم، أنه لا توجد مخاطر صحية لاستخدام نوعين مختلفين من اللقاحات خلال تلقي الجرعتين الأولى والثانية، موضحاً السبب.
وقال باجهموم، إن السبب في إمكانية أخذ نوعين من اللقاحات، هو أن الفكرة في مسألة اللقاحات واحدة وهي تنشيط المناعة لإصدار مضادات حيوية.
وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية” أن أخذ جرعة ثانية من لقاح مختلف لا يشكل أي خطورة ويعتبر القائم بذلك مُحصناً تماماً ولا يتسبب في أي ضرر صحي له. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الجهات الصحية في المملكة أصبحت تمتلك حالياً الخبرة الكافية في التعامل مع أي زيادة بأعداد الإصابات، وكذلك تجنب أي زيادات متوقعة ومحتملة، مشيراً إلى أنه يفضل الامتناع عن السفر حالياً إلا للضرورة.
فيديو | استشاري أمراض معدية لـ #الإخبارية: في حال الشخص أخذ جرعة ثانية من لقاح مختلف لا تشكل أي خطورة ويعتبر محصن تماما pic.twitter.com/J947Y27uBJ
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 3, 2021