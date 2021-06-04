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أخبار محلية > بالفيديو.. محامٍ يُحذر: يمكن مقاضاة أهالي ضحايا الكلاب الضالة في هذه الحالة
04/06/2021   10:45 ص

بالفيديو.. محامٍ يُحذر: يمكن مقاضاة أهالي ضحايا الكلاب الضالة في هذه الحالة

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كشف محامٍ ومستشار قانوني، عن إمكانية مقاضاة أهالي الطفل الذي يتعرض للضرر من الكلاب الضالة، وذلك بتهمة الإهمال والتقصير.   

وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أنه يمكن في حالات حـوادث الكلاب الضالة مقاضاة أهالي الضحية بتهمة الإهمال والتقصير في حماية أطفالهم، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون “حماية الطفل”.   

وحول واقعة وفاة الطفل ضحية “كلاب العقير”، قال إنه يحق لولي أمر الضحية مقاضاة أمانة الأحساء، كونها الجهة المُشرفة على الأماكن الترفيهية والشواطئ وغيرها وفقاً للمادة الخامسة من القانون والتي حددت المهام التي تقوم بها البلديات. 

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. محامٍ يُحذر: يمكن مقاضاة أهالي ضحايا الكلاب الضالة في هذه الحالة

أخبار محلية
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