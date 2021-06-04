بالفيديو.. محامٍ يُحذر: يمكن مقاضاة أهالي ضحايا الكلاب الضالة في هذه الحالة

كشف محامٍ ومستشار قانوني، عن إمكانية مقاضاة أهالي الطفل الذي يتعرض للضرر من الكلاب الضالة، وذلك بتهمة الإهمال والتقصير.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أنه يمكن في حالات حـوادث الكلاب الضالة مقاضاة أهالي الضحية بتهمة الإهمال والتقصير في حماية أطفالهم، وذلك طبقاً لما نص عليه قانون “حماية الطفل”.
وحول واقعة وفاة الطفل ضحية “كلاب العقير”، قال إنه يحق لولي أمر الضحية مقاضاة أمانة الأحساء، كونها الجهة المُشرفة على الأماكن الترفيهية والشواطئ وغيرها وفقاً للمادة الخامسة من القانون والتي حددت المهام التي تقوم بها البلديات.
ماجد قاروب – محامي ومستشار قانوني:
في حالات حوادث الكلاب الضالة يمكن أن يتم مقاضاة أهل الضحية بتهمة الإهمال والتقصير في حماية أطفالهم@MajedGaroub#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Tnv8L9sLyd
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 3, 2021
وفق “أخبار 24”.