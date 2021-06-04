سلم نفسه للأمن.. مواطن يقـتل شقيقه بـ 12 طلقة نارية في بيشة

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أفادت مصادر بأن مواطناً في قرية الهيشة بمحافظة بيشة أقدم على قتـل شقيقه بعدة طلقات نارية؛ جراء خلاف بينهما.
وقالت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، إن الجاني قتـل شقيقه بـ12 طلقة نارية، قبل أن يُسلم نفسه للجهات الأمنية بعد ارتكابه الجريمة.
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