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أخبار محلية > للوقاية من موجات الغبار.. إليك 6 نصائح وتنبيهات
04/06/2021   10:50 ص

للوقاية من موجات الغبار.. إليك 6 نصائح وتنبيهات

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قدّمت وزارة الصحة عدة نصائح وتنبيهات للوقاية من موجات الغبار التي تكثر خلال فصل الصيف في المملكة، مبينة أن الغبار يعد من ملوثات البيئة لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات.  

ونصحت الوزارة بالحرص على غلق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام خلال موجات الغبار، وتجنب التعرض لها إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.  

ووجهت تنبيهات لمرضى الربو بالتأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي في المنزل، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي حال صرفه من الطبيب، والتوجه لأقرب مركز طوارئ في حال وجود أزمة شديدة لم تستجب للبخاخ. 

للوقاية من موجات الغبار.. إليك 6 نصائح وتنبيهات

وفق “أخبار 24”. 

للوقاية من موجات الغبار.. إليك 6 نصائح وتنبيهات

أخبار محلية
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