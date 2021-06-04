بعد 100 يوم من دمجها مع “الإسكان”.. الحقيل يعتمد الهيكل التشغيلي المؤقت لوزارة “الشؤون البلدية”

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، النموذج التشغيلي المؤقت المُنظم لعمل الوزارة في ضوء هيكلها الجديد، وذلك بعد 100 يوم من قرار ضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأوضحت الوزارة أن الهيكل التشغيلي الجديد يهدف إلى تطوير أداء الوزارة بما يؤدي إلى زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة المستهدفات ذات الصلة بنطاق عملها، مشيرة إلى أنه يضم 4 قطاعات، وهي: قطاع التمكين الاستراتيجي والخصخصة، وقطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية، وقطاع الإسكان وتنمية المدن، وقطاع الخدمات المساندة.
وأبانت أن الهيكل الجديد استهدف تمكين مجالات التكامل والاستدامة التشغيلية عن طريق توحيد الخدمات المشتركة والعناصر المتداخلة والمبادرات، فضلاً عن تسريع وتيرة التخصيص والوصول إلى شرائح المستثمرين من القطاع الخاص بشكل أكثر لرفع الكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى أن تطبيق الهيكلة الجديدة يسهم في تحقيق سلسلة من الأهداف، في مقدمتها زيادة نسبة تملك المنازل، وزيادة المعروض من المساكن الجديدة، والارتقاء بجودة الحياة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري، كما يعزز النموذج التشغيلي الاستفادة من الفرص التشريعية وتطويرها والعمل على تعظيم الإيرادات للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية.
وفق “أخبار 24”.