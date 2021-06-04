“الأرصاد” ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على 9 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، عدة تنبيهات بهطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز أن معظم أنحاء منطقتي الرياض والشرقية ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً في الرياض وحتى الـ6 مساءً في الشرقية.
وأبان أن مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 8 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات السليمى والشملى والغزالة وحائل وموقق بمنطقة حائل، ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الـ9 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن محافظات الوجه وأملج وضباء ونيوم وشرما بمنطقة تبوك، ومحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 5 مساءً.