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اخبار رياضية > بالفيديو.. رئيس الاتحاد: بريجوفيتش مستمر.. وشرط وحيد لضم صفقات جديدة
04/06/2021   1:57 م

بالفيديو.. رئيس الاتحاد: بريجوفيتش مستمر.. وشرط وحيد لضم صفقات جديدة

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حسم رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، موقف المهاجم الصربي، ألكسندر بريجوفيتش خلال الموسم المقبل.

وأكد الحائلي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “في المرمى” أن بريجوفيتش مستمر ولديه عقد مع نادي الاتحاد، وإن لازمه سوء توفيق خلال الموسم المنتهي.

وكشف الحائلي عن بقاء الثلاثي، أحمد حجازي ومارسيلو جروهي وجاري رودريجيز خلال الموسم المقبل.

وأضاف رئيس الاتحاد أنه أولاً سيبحث عن دفع رواتب اللاعبين، وفي الوضع المالي الحالي لن تكون هناك تعاقدات جديدة إذا لم يكن هناك دعم مادي من أعضاء الشرف، مشددًا على أن هدفه الرئيسي عودة ناديه إلى وضعه الطبيعي ومنصات التتويج.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس الاتحاد: بريجوفيتش مستمر.. وشرط وحيد لضم صفقات جديدة

اخبار رياضية
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