“جوليانو” يكشف عن أهم مباراة خاضها مع النصر.. وهدفه الأجمل

أشاد لاعب النصر السابق جوليانو دي باولا بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي أشرف عليه خلال تواجده مع الفريق بين 2018-2020، مؤكداً أنه من أفضل الأشخاص الذين عمل برفقتهم.
وأكد جوليانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أن مباراة النصر أمام الهلال في إياب دوري 2018-2019، والتي فاز فريقه خلالها بنتيجة 3-2 كانت الأهم بالنسبة له.
وأوضح، أن أجمل أهدافه مع النصر سجله في مرمى الفيحاء، مؤكدًا أنه وعائلته لا يمكن ان ينسوا الأيام المميزة في السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأتم:” فيتوريا شخص رائع، ومدرب عظيم، لقد تعلمت الكثير منه، وحظينا بفترة عمل راسخة في الأذهان، ولها ذكريات عاطفية”.