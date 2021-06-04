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اخبار رياضية > “جوليانو” يكشف عن أهم مباراة خاضها مع النصر.. وهدفه الأجمل
04/06/2021   1:56 م

“جوليانو” يكشف عن أهم مباراة خاضها مع النصر.. وهدفه الأجمل

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أشاد لاعب النصر السابق جوليانو دي باولا بالمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي أشرف عليه خلال تواجده مع الفريق بين 2018-2020، مؤكداً أنه من أفضل الأشخاص الذين عمل برفقتهم.

وأكد جوليانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،أن مباراة النصر أمام الهلال في إياب دوري 2018-2019، والتي فاز فريقه خلالها بنتيجة 3-2 كانت الأهم بالنسبة له.

وأوضح، أن أجمل أهدافه مع النصر سجله في مرمى الفيحاء، مؤكدًا أنه وعائلته لا يمكن ان ينسوا الأيام المميزة في السعودية. وفق “أخبار 24”.

وأتم:” فيتوريا شخص رائع، ومدرب عظيم، لقد تعلمت الكثير منه، وحظينا بفترة عمل راسخة في الأذهان، ولها ذكريات عاطفية”.

“جوليانو” يكشف عن أهم مباراة خاضها مع النصر.. وهدفه الأجمل

اخبار رياضية
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