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أخبار محلية > بعد حضوره حفل أصالة ونبيل شعيل.. السفير الفرنسي يشكر هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ
04/06/2021   1:59 م

بعد حضوره حفل أصالة ونبيل شعيل.. السفير الفرنسي يشكر هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ

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وجه السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويل، الشكر للهيئة العامة للترفيه، ورئيسها تركي آل الشيخ، على تنظيم حفل الرياض أمس.

وأعرب بويل عن سعادته، بحضور الحفل الذي جمع الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري، في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.

ونشر عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، مقاطع من الحفل وافتتاحيته، ومقاطع غنائية لأصالة ونبيل شعيل، وعلق عليها بالعربية والفرنسية.

وفق “أخبار 24”.

بعد حضوره حفل أصالة ونبيل شعيل.. السفير الفرنسي يشكر هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ

أخبار محلية
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