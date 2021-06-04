بعد حضوره حفل أصالة ونبيل شعيل.. السفير الفرنسي يشكر هيئة الترفيه وتركي آل الشيخ

وجه السفير الفرنسي لدى المملكة، لودوفيك بويل، الشكر للهيئة العامة للترفيه، ورئيسها تركي آل الشيخ، على تنظيم حفل الرياض أمس.
وأعرب بويل عن سعادته، بحضور الحفل الذي جمع الفنان نبيل شعيل والفنانة أصالة نصري، في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض.
ونشر عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، مقاطع من الحفل وافتتاحيته، ومقاطع غنائية لأصالة ونبيل شعيل، وعلق عليها بالعربية والفرنسية.
لا استطيع الانتظار لأكون هناك !! يلا !! 👍
🎶🇸🇦💜🇲🇫🎶 https://t.co/fWtBVmi7bB
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 3, 2021
سعيد جدا بمشاركتي في حفل الفنانة #أصالة_نصري والفنان #نبيل_شعيل في فندق كروان بلازا في #الرياض! 🙏 شكرا معالي المستشار الملكي @Turki_alalshikh
و الهيئة العامة السعودية للترفيه @GEA_SA على هذه الأمسية الرائعة!
🇲🇫💜🇸🇦🎶 pic.twitter.com/QaKjiIUcN8
— Ludovic Pouille (@ludovic_pouille) June 3, 2021
وفق “أخبار 24”.