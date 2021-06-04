بالفيديو.. “الشؤون الإسلامية” ترصد التزام الجوامع والمساجد بالاقتصار على نقل الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الجوامع والمساجد المساندة التي أقيمت فيها صلاة الجمعة التزمت بكافة التوجيهات التي أقرتها مؤخراً.
وتضمنت القرارات الاقتصار على نقل الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت الخارجية فقط، وتركيب سماعة في الجوامع التي تزدحم بالمصلين لإسماعهم صوت الخطيب.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو لجوامع ومساجد أظهر اختصارها مكبرات الصوت الخارجية على نقل الأذان والإقامة فقط، مع تركيب سماعات في الجوامع التي تزدحم بالمصلين. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة أكدت أن قرارها جاء منعا لتداخل الأصوات بين المساجد، ومراعاةً لجميع فئات المجتمع والمرضى وكبار السن.
فيديو |
شهدت اليوم الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة بالمملكة التزاماً بكافة التعليمات التي قررتها الوزارة مؤخراً ومنها الاقتصار على نقل الأذان والإقامة عبر مكبرات الصوت الخارجية فقط، وتركيب سماعة في الجوامع التي تزدحم بالمصلين لإسماعهم صوت الخطيب. pic.twitter.com/mHpTCELYAe
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) June 4, 2021