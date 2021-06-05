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أخبار محلية > بالفيديو.. مخترعان سعوديان يبتكران جهازاً مشابهاً لـ”ساهر” لتنظيم المرور.. وهذه فكرته
05/06/2021   6:52 ص

بالفيديو.. مخترعان سعوديان يبتكران جهازاً مشابهاً لـ”ساهر” لتنظيم المرور.. وهذه فكرته

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ابتكر مخترعان سعوديان، جهازاً جديداً مشابهاً لـ”ساهر” يعمل على توليد الطاقة المُتجددة وإعادة توجيهها لتنظيم حركة المرور.  

وأوضح المخترع حسين باصي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الهدف من الابتكار الذي توصّل إليه بمشاركة المخترعة عتاب الغامدي، هو تحفيز المجتمع على تطبيق النظام المروري.  

ولفت إلى أن الابتكار يعمل على الاستفادة من الطاقة المُهدرة الموجودة عادة في السيارات والقطارات، مبيناً أن هناك نوعين من الطاقة واحدة منهما هوائية؛ بسبب اندفاع السيارة، والثانية طاقة اهتزاز.  وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أنه يمكن تخزين هذين النوعين من الطاقة ومن ثم الاستفادة منها في المركبات التي تلتزم بالأنظمة المرورية، بحيث تستفيد منها السيارة وتصبح كهربائية أي تقبل الشحن اللاسلكي أو تغذي بها الأجهزة الموجودة داخلها. 

  

بالفيديو.. مخترعان سعوديان يبتكران جهازاً مشابهاً لـ”ساهر” لتنظيم المرور.. وهذه فكرته

أخبار محلية
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