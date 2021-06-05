في 9 سبتمبر 2020، ضمن نادي الاتحاد البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على نظيره العدالة ضمن منافسات الجولة 30 ـ الأخيرة ـ من موسم 2019/2020.
موسم 2019/2020 للاتحاد يأتي بعد موسمين سيئين؛ إذ احتل المركز العاشر بجدول الدوري في موسم 2018/2019 بعدما احتل المركز التاسع في موسم 2018/2017 بعدما كان يتواجد في المربع الذهبي بالأعوام الماضية وصعوده لمنصات التتويج وهو ما دفع مجلس إدارة نادي الاتحاد، تحت قيادة أنمار الحائلي، لترتيب أوراق الفريق ليقترب من الصعود على منصات التتويج خلال الموسم الجاري 2020/2021.
الاتحاد الذي كاد يهبط بالموسم قبل الماضي احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الموسم المنصرم من الدوري، بفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثاني و 5 نقاط عن الهلال الذي توّج باللقب، كما صعد لنهائي النسخة الجارية من كأس العرب للأندية الأبطال ليلتقي نظيره الرجاء المغربي.
صفقات الاتحاد لموسم 2020/2021
الاتحاد دعم صفوفه خلال موسم 2020/2021 بالعديد من الصفقات المميزة بضم أحمد حجازي من صفوف وست بروميتش الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقيته في شراء العقد، بجانب التعاقد مع عمر هوساوي وحمد آل منصور وعبدالعزيز آل جبرين من صفوف النصر، بالإضافة إلى برونو هنريكي من بالميراس البرازيلي وعبدالمجيد السواط من صفوف التعاون بجانب عودة غاري رودريغيز بعد انتهاء فترة إعارته بصفوف فنربخشة التركي بخلاف ضم عبدالرحمن اليامي من صفوف الحزم.
ونجح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي أيضًا في الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق، باستمرار المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي على رأس القيادة الفنية وكذلك في حل بعض الأزمات في بداية الموسم مثل مستحقات لاعب فريقه رومارينهيو الذي كان سيرحل عن صفوف الفريق إلا أن كاريلي نجح في اقناعه بالعودة وضمان حصوله على مستحقاته المالية.
ويرى الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن سبب عودة الاتحاد مرة أخرى، يتمثل في عدة أشياء منها تواجد حامد البلوي، المدير التنفيذي للنادي، مضيفًا خلال حلقة ببرنامج “الحصاد الرياضي”:”هذا بالإضافة إلى التعاقد مع أحمد حجازي الذي كان خطوة موفقة وكذلك مع الحارس غروهي الذي يمثل نصف الفريق وأكثر في بعض الأحيان”.
ويرى الناقد الرياضي محمد الخراشي، أن عودة الاتحاد بالنسبة له كانت طبيعية؛ لامتلاكه الإمكانية والقدرة، قائلاً:”الغريب أن يبتعد الاتحاد، الظروف التي أحاطت به خلال السنوات الماضية أثرت على عطاء الفريق ولكن بالهدوء والعقلانية تعافى فلم يعد كما كان بعد، وهو أحد ركائز كرة القدم السعودية وعودته من صالح الهلال والنصر والأهلي وغيرها من الأندية فسيرفع مستوى المنافسة”.
وأشاد الناقد الرياضي محمد الخراشي، خلال حلقة ببرنامج “الحصاد الرياضي”، بخط دفاع الاتحاد سواء بعودة بعض اللاعبين لمستواهم أو تواجد أحمد حجازي، قائلاً:”حجازي أعطى الفريق نوعًا من الثقة والقيادة وخط الدفاع أهم خطوط الفريق فلديك حارس مثل غروهي ومدافع مثل حجازي يعطيان الطمأنينة للاعبي خط الوسط والهجوم لأداء وجباتهم الهجومية بصورة أكبر، وأتمنى ألا يُفرط الاتحاديون في حامد البلوي ويتبقى الدعم المالي الكبير لحل بعض المشاكل واستقطاب بعض الاسماء”.
وفق “أخبار 24”.