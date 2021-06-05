“تافاريس” يكشف عن لقبه الأغلى.. ودور”غوميز” معه عندما وصل إلى السعودية

كشف لاعب الفيصلي جوليو تافاريس، عن اللقب الأغلى في مسيرته، بالإضافة لرأيه في مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال تافاريس لصحيفة “Lequipe” الفرنسية: “لقد لعبت عشر سنوات (في عالم المحترفين) وكأس الملك هو لقبي الأول، لذا نعم أنا سعيد جدًا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفوز أمر جيد خصوصاً أن هذه البطولة هي الأولى في تاريخ الفيصلي”.
وأضاف: “هنا في الدوري السعودي كل ما تحتاجه، البنية التحتية جيدة كما هو الحال في أوروبا والمستوى هو نفسه الذي توقعته. بالطبع هناك تغيير طفيف عن الدوري الفرنسي ولكن المستوى جيد جدًا في السعودية “.
وأكمل: “عندما وصلت إلى السعودية أستقبلني لاعب الهلال بافاتيمبي غوميز الذي ساعدني كثيرًا، لقد لعبت بالفعل مرات عديدة ضده في الدوري الفرنسي وكان رئيس ديجون (أوليفييه ديلكورت) قد أخبره أنني قادم “. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “عندما وافقت على عرض الفيصلي كنت قلقاً بعض الشيء في البداية، قدم لي لاعبان أو ثلاثة بعض النصائح حول البلد، بعضهم لعب معي في ديجون، مثل نعيم سليتي أسامة حدادي ومهدي طهرات “.