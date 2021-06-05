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اخبار رياضية > أخضر “تحت 17 عامًا” يواصل تدريباته ضمن معسكره في جدة
05/06/2021   10:47 ص

أخضر “تحت 17 عامًا” يواصل تدريباته ضمن معسكره في جدة

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واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في جدة، والذي يمتد حتى العاشر من شهر يونيو الجاري، ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

وخاض لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لاختبار اليويو، أعقبه مران على مساحات صغيرة للعب بين الخطوط والتحول السريع. وفق “أخبار 24”.

ويواصل المنتخب الوطني غدًا السبت تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة مسائية.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الثاني، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

أخضر “تحت 17 عامًا” يواصل تدريباته ضمن معسكره في جدة

اخبار رياضية
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