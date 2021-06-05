فهد بن نافل يوجه هذه الرسالة لـ”جارديم”

رحب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بالمدير الفني البرتغالي الجديد لفريقه، ليوناردو جارديم.
وأعاد فهد بن نافل، إعلان جارديم تدريبه للهلال، بتغريدة مُذيلاً إياها بتعليق جاء: “مرحبًا بك جارديم في الهلال، أتمنى لك كل النجاح والتوفيق”.
وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق، توقيع مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل، عقدًا مع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ لقيادة فريقه لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر. وفق “أخبار 24”.
Welcome Mr. Jardim to Al-Hilal, I wish you all the success and the best of luck
مرحبًا بك جارديم في #الهلال، أتمنى لك كل النجاح والتوفيقhttps://t.co/Jpm4McJQjg
— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 4, 2021