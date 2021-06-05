نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > فهد بن نافل يوجه هذه الرسالة لـ”جارديم”
05/06/2021   10:46 ص

فهد بن نافل يوجه هذه الرسالة لـ”جارديم”

+ = -
521

رحب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، بالمدير الفني البرتغالي الجديد لفريقه، ليوناردو جارديم.

وأعاد فهد بن نافل، إعلان جارديم تدريبه للهلال، بتغريدة مُذيلاً إياها بتعليق جاء: “مرحبًا بك جارديم في الهلال، أتمنى لك كل النجاح والتوفيق”.

وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق، توقيع مجلس إدارته برئاسة فهد بن نافل، عقدًا مع البرتغالي ليوناردو جارديم؛ لقيادة فريقه لمدة موسم رياضي واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر. وفق “أخبار 24”.

فهد بن نافل يوجه هذه الرسالة لـ”جارديم”

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157130.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.