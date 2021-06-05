فهد بن نافل: تزعم “الهلال” ليس وليد الصدفة.. والحفاظ على لقب يحمل اسم “ولي العهد” فخر

قال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، إن المكانة التي يعيشها ناديه بتزعمه للأندية وثباته في المنصات ليس وليدًا للصدفة أو حديث العهد.
وغرد بن نافل، عبر حسابه بتويتر، اليوم (الجمعة):”ألف مبروك لجماهير الهلال ومنسوبيه ولاعبيه الأبطال استمرار مسيرة كتابة التاريخ بأحرف من ذهب، بالأمس القريب توّج الهلال بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثانية على التوالي”.
وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال في تغريدة أخرى قائلاً:”حفاظ الهلال على لقب بطولة تحمل اسم الرجل الاستثنائي والملهم سيدي ولي العهد، فخر بحد ذاته.. يأتي بعد ذلك مواصلة التفرد وتوسيع الفارق بين الهلال ومنافسيه من خلال البطولات سواء كانت دوري أو إجمالي بطولات”.
وتابع بن نافل في تغريدة ثالثة:”المكانة التي يعيشها الهلال اليوم بتزعمه الأندية، وثباته في المنصات، لم تكن وليدة صدفة أو حديثة عهد، بل مسيرة من الحقب التاريخية المتتابعة التي تضافرت فيها جهود رجال وأبطال الهلال على مدى تاريخه.. فالشكر لهم جميعًا على وصول الهلال اليوم إلى هذه المكانة التي لا تليق إلا به”.
واسترسل: “استراتيجية الدعم الحكومي تمثل دعامة كبيرة للأندية ومن ضمنها الهلال، ومكّنتنا من دعم ألعاب عدة من ضمنها كرة القدم، إلى جانب ذلك عوائد شراكاتنا مع الرعاة، وغيرها من مجالات الدخل للنادي التي تظل أقل من مصروفاته والتحضير للموسم الرياضي المقبل بدأ قبل نحو ستة أشهر سواءً باستقطابات محلية أو أجنبية مثل حمد اليامي وعبدالله الحمدان وماريغا؛ وفقًا لرؤية الأجهزة الفنية حينها وحاليًا لدى المدرب “جارديم” الذي بدأ مؤخرًا خطوات التحضير للموسم المقبل”. وفق “أخبار 24”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي الهلال تغريداته قائلاً:”مكانة الهلال وتطلعات جماهيره تستوجب علينا عملًا مضاعفًا بكل ما أوتينا من قوة من أجل أن يتوافق مع هذه المكانة، ويلبي تلك التطلعات التي لا يرضيها ولا يرضينا سوى (الذهب)، الأمير الوليد بن طلال كما عهدناه داعمًا لكافة إدارات الهلال المتعاقبة، كان ولا يزال داعمًا لإدارتنا بدعمها ماليًا ومعنويًا بما أسهم في مواصلة تحقيق الألقاب بعد توفيق الله، لذا أقول شكرًا الوليد بن طلال “.
ألف مبروك لجماهير #الهلال.. ومنسوبيه.. ولاعبيه الأبطال.. استمرار مسيرة كتابة التاريخ بأحرف من ذهب.. بالأمس القريب توّج الهلال بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثانية على التوالي..
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— فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) June 4, 2021