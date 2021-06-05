ما بين مقاعد الدراسة وكرة القدم.. مهندس “الأخضر” يروي قصة نجاحه

أعرب لاعب المنتخب الوطني ونادي النصر، علي الحسن عن سعادته البالغة بالنجاح خلال مشواره الدراسي إلى جانب مسيرته مع كرة القدم.
وأكد الحسن في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر “تويتر”، أنه يدرس الهندسة وسعيد بمشواره الدراسي، وأنه أجّل السنة الحالية لكنه سيعوضها خلال السنة الدراسية المقبلة.
وكشف الحسن عن دخوله اختبارات نادي الفتح، عن طريق الصدفة بعدما تواصل لاعب الأهلي الحالي والفتح السابق، نوح الموسى مع صديق مشترك وذهب “الحسن” لاختبارات الفتح وأكمل مسيرته.
وأوضح علي الحسن على أن والده كان حريصاً على مستقبله الدراسي وبعدما أكمل سنتين في دراسة الهندسة منحه حرية احتراف كرة القدم. وفق “أخبار 24”.
وشدد لاعب النصر على أن تمثيل المنتخب الوطني شرف كبير، وتحقيق النجاح مع النادي شيء طيب ولكن حصد البطولات بقميص المنتخب الوطني له قيمة خاصة، مشيراً إلى تركيزه الكامل لتحقيق الفوز على اليمن، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.
— ما بين مقاعد الدراسة والمستطيل الأخضر قصة تروى ..
👷🏼♂️المهندس @ali_eto يتحدث 🎥⬇️#الطريق_إلى_كأس_العالم2022#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/l3woO2oH2t
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 3, 2021