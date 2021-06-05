"المرور" يتفاعل مع مقطعي فيديو ويضبط شاحنتين تنقلان حمولتين بشكل خطر

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطعي فيديو نشرهما شخصان لقائدي شاحنتين خلال نقلهما حمولتين من الرمال والحديد دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، معرّضين حياة الآخرين للخطر.
وأظهر مقطع فيديو، الشاحنة الأولى وهي تسير بمنتصف أحد طرق جدة، فيما تتسرب الرمال من صندوقها، قبل أن يتوقف قائدها بعدما تدارك الأمر.وبيّن الأمر.
وبيّن المقطع الثاني، الشاحنة الأخرى وهي تسير بسرعة عالية وينقل قائدها حمولة من أسياخ الحديد، دون تغطيتها أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأوضح المرور، أنه تم ضبط قائدي الشاحنتين وإحالتهما للهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وفق “أخبار 24”.