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أخبار محلية > متحدث “الطيران المدني” يوضح سبب رفع أسعار التذاكر الدولية خلال هذه الفترة
07/06/2021   8:29 ص

متحدث “الطيران المدني” يوضح سبب رفع أسعار التذاكر الدولية خلال هذه الفترة

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أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أسباب ارتفاع أسعار تذاكر الرحلات الدولية خلال هذه الفترة.  

وقال الروساء وفقاً لـ”عكاظ”، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى سياسة السوق الحر، ومصادفتها لموسم الصيف أيضاً، فضلاً عن تأثر قطاع الطيران بجائحة كورونا التي اجتاحت العالم. 

وتوقع انخفاض الأسعار تدريجياً بعد انتظام الرحلات وزيادتها، مشيراً إلى أن الهيئة تراقب أسعار التذاكر بشكل دوري ولديها تصنيفات ومؤشرات عن الناقلات والمطارات أيضاً.  

ولفت إلى أن اشتراطات الدول لاستقبال المسافرين تعتبر دافعاً أساسياً للسفر وليست أسعار التذاكر، داعياً الجميع إلى ضرورة الاطلاع على إجراءات دولة المقصد لتجنب أي إشكاليات. 

متحدث “الطيران المدني” يوضح سبب رفع أسعار التذاكر الدولية خلال هذه الفترة

أخبار محلية
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