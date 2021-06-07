افتتحت شركة التكنولوجيا الصينية، المعروفة بهواتفها الذكية “شاومي”، مؤخرًا، أول متجر لها في المملكة.
ويقع المتجر الذي افتُتح الخميس الماضي في مركز إلكترون التجاري بحي البطحاء في مدينة الرياض.
وأعلنت “شاومي السعودية” في بيان مقتضب افتتاح المتجر، وأرفقته ببعض الصور لمنتجاتها المعروضة فيه.
وحظي افتتاح الموقع باهتمام وسائل الإعلام الصينية، حيث نشرت صحيفة “جلوبال تايمز” صوراً لتوافد الزبائن لتجربة ميزات هواتف شاومي الذكية في متجر “MI Store” واقتناء الأفضل منها.
وأعلنت شاومي في نهاية مارس الماضي طرح هاتفها “Mi Mix Fold”، وهو أول هاتف تجاري قابل للطي تطرحه الشركة، وبدأت شحنه إلى البلدان المختلفة في النصف الثاني من أبريل.
وفق “أخبار 24”.