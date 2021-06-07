أمر ملكي بتمديد فترة رئاسة محمد القويز لمجلس هيئة السوق المالية لمدة 4 سنوات

صدر أمر ملكي بتمديد خدمة محمد بن عبدالله القويز، رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، لمدة 4 سنوات اعتباراً من 26 شوال 1442 هـ الموافق 07 يونيو 2021م.
وكان قد تم تعيين “القويز” رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير في 20 يوليو 2017، كما شغل منصب نائب رئيس هيئة سوق المال منذ شهر أغسطس 2016 وحتى تعيينه رئيسا لها.
يشار إلى أن “القويز” حاصل على شهادة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في القانون من جامعة الملك سعود 1998، ثم التحق بجامعة نيويورك كلية ستيرن للعلوم التجارية في الولايات المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية متخصصا في الإدارة المالية ومبادرات الأعمال عام 2003. وفق “أخبار 24”.
كما عمل في مجال المصرفية الاستثمارية ومصرفية الشركات في مجموعة سامبا المالية في السعودية، وقبل ذلك، كان يعمل في خزينة البنك العربي الوطني في المملكة، ومستشاراً مع شركة ماكنزي وشركاه العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستشارات الاستراتيجية في العالم.