بالصور.. محافظ الدلم يدشن النسخة الأولي لسلسة كتاب: ( التعليم النظامي بمحافظة الدلم ، ملامح وأرقام وشخصيات )

دشن محافظ الدلم الأستاذ فهد بن سلطان بن حميد صباح اليوم الاثنين ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ النسخة الأولى من الجزء الأوّل لسلسة كتاب: ( التعليم النظامي بمحافظة الدلم ، ملامح وأرقام وشخصيات ) والذي قام بإعداده وجمع مادته الأستاذ / عبداللطيف بن محمد المهيني بحضور وكيل محافظة الدلم الأستاذ / صالح بن سيف الرافع و مدير مكتب التعليم بالدلم الأستاذ محمد بن عبدالله بن خنين .
وقد بدأت مراسم التدشين بكلمات شكر وتقدير من مؤلف الإصدار لسعادة محافظ الدلم على رعايته لحفل التدشين كما قدم الشكر والتقدير والامتنان لمؤسسة أنوفا للاستثمار ممثلةً بالشيخ خالد بن إبراهيم الجريوي على الرعاية الكريمة للكتاب والتكفل بطباعة ألف نسخة لتوزّع مجاناً ، وثنّى شكره لسعادة مدير التعليم د. خالد العتيبي ومساعده للشؤون التعليمية أ. عبدالله الزايدي ومدير مكتب التعليم بالدلم أ. محمد بن خنين على دعمهم ومساندتهم حتى الانتهاء من هذا الإصدار التوثيقي في نسخته وجزئه الأوّل .
وبيّن المهيني أن الإصدار يوثّق لأهم المراحل والمعلومات التي يجب أن تدوّن حفظاً لتاريخ التعليم النظامي في الدلم ، متطلعاً في الجزء الثاني بإذن الله أن يسلّط الضوء على جميع مديري كل مدرسة بالمحافظة و أبرز رجالات التعليم الذين خدموا وعملوا بإخلاص وتفاني ومن الوفاء أن تدوّن سيرهم وأسماؤهم.
كما سيكون لاحقاً لتعليم البنات بالدلم باذن الله مساحة من التوثيق والتدوين . لدور المرأة الكبير في النهضة التعليمية بالدلم خاصة والمملكة عامة.