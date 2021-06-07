نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأحوال المدنية” تعلن إلغاء الإعلان في الصحف وطلبات الصكوك في هذه الحالات
07/06/2021   8:54 م

“الأحوال المدنية” تعلن إلغاء الإعلان في الصحف وطلبات الصكوك في هذه الحالات

+ = -
976

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الإثنين، إلغاء الطلبات لبعض الحالات، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات على المستفيدين.

وألغت الأحوال المدنية الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل لبعض الحالات، منها تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عامًا، والتعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.

وتضمنت الطلبات أيضًا: التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.

وفق “أخبار 24”.

“الأحوال المدنية” تعلن إلغاء الإعلان في الصحف وطلبات الصكوك في هذه الحالات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885157555.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.