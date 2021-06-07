“الأحوال المدنية” تعلن إلغاء الإعلان في الصحف وطلبات الصكوك في هذه الحالات

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الإثنين، إلغاء الطلبات لبعض الحالات، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
وألغت الأحوال المدنية الإعلان في الصحف والمطالبة بصكوك من كتابات العدل لبعض الحالات، منها تغيير الاسم الأول لمن تجاوز 18 عامًا، والتعديل في اسم الأب أو الجد الأول أو إضافة اسم الجد الثاني.
وتضمنت الطلبات أيضًا: التعديل في اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة، وحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني.
تسهيلاً لإجراءات الأحوال المدنية تم إلغاء الطلبات للحالات التالية …#الاحوال_المدنية pic.twitter.com/lCdynYOUpq
— الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 7, 2021
وفق “أخبار 24”.