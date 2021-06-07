فتاة تتعرض لهجوم شديد وموجة سباب بعد إبلاغها عن تسريب أسئلة الاختبار التحصيلي

تعرضت فتاة لموجة من الهجوم والسباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما بلغت عن تسريب أسئلة الاختبار التحصيلي الذي كان مقررًا له هذا الأسبوع، وتسبب ذلك في تأجيل موعد الاختبار.
وهاجم العديد من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة بشدة، وانهالوا عليها بموجة من السباب والشتائم والانتقادات اللاذعة كونها تسببت في تأجيل موعد الاختبار، قبل موعده بوقت قليل.
وقال أحدهم إن ما حدث يعد فوضى، وإنه لا يوجد مبرر لهذا التأجيل، معتبرًا أن ما حدث تسبب في التلاعب بأعصاب وتعب وجهد الطالبات بطريقة تفتقد لأدنى درجات احترام حقوقهم ومشاعرهم.
ورأى آخر أن تصرف الفتاة يدل على حقدها وسوء نيتها، وأشارت أخرى إلى أن تصرفها به أنانية كبيرة كونها لم تراع تعب ومجهود الطلاب الآخرين، فيما دافع العديد عن الفتاة وشجاعتها في التبليغ عن التسريب، حتى لا يضيع جهد الطلاب ويتساوى الجميع.
ورداً على الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفتاة، قالت إن سبب التبليغ عن تسريب الاختبارات حتى لا يضيع جهد من يذاكر لسنوات ويتساوى الجميع، متمنية لجميع الطلاب والطالبات النجاح، معبرة عن مسامحتها لكل من أساء لها عبر مواقع التواصل. وفق “أخبار 24”.
وتجاوباً مع العديد من الاستفسارات بشأن أسباب التأجيل، قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إن سبب تأجيل موعد الاختبار التحصيلي الذي كان مقررا له هذا الأسبوع يعود إلى عدد من المتغيّرات المرتبطة بتنظيم عملية الاختبار.
وأرسل المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، رسائل نصية إلى الطلاب تفيد بعدم انعقاد الاختبار التحصيلي في موعده المحدد سابقا، وتأجيله إلى موعد آخر.