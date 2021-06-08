فيديو يظهر طائرة تحلق بشكل جانبي.. وطيار يوضح السبب

أظهر مقطع فيديو تم توثيقه من داخل قمرة القيادة بإحدى الطائرات، طائرة أخرى تمر أسفلها وكانت تحلق بشكل جانبي، وفسر الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي تلك الظاهرة.
وقال الطيار الغامدي إن سبب تحليق الطائرة بشكل جانبي يرجع لقوة وسرعة الهواء في طبقات الجو العليا، والتي عادة ما تكون عنيفة وقد تتجاوز 200 كيلومتراً في الساعة.
وأضاف الغامدي أن الهواء الجانبي القوي كان يدفع الطائرة التي كانت تقاوم قوة الهواء لتبقى في مسارها الجوي المحدد لها ولا تخرج منه، مبيناً أن الركاب لا يشعرون بتلك السرعة ولا بمقاومة الطائرة للهواء. وفق “أخبار 24”.
سرعة الهواء في طيقات الجو العُليا عنيفه وقويه قد تتجاوز ٢٠٠كيلو متر في الساعه
تشاهدون الطائرة تحلق بشكل جانبي
والسبب هواء قوي جانبي يدفعها والطائرة تقوم قوة هذا الهواء
لكي تبقى في المسار الجوي المحدد لها ولا تخرج منه
الراكب بالتأكيد لا يشعر بهذه السرعه ولا بهذه المقاومه pic.twitter.com/D8ThL9i4Ln
— الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي (@Abduallh88) June 7, 2021