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أخبار محلية > فيديو يظهر طائرة تحلق بشكل جانبي.. وطيار يوضح السبب
08/06/2021   8:21 ص

فيديو يظهر طائرة تحلق بشكل جانبي.. وطيار يوضح السبب

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أظهر مقطع فيديو تم توثيقه من داخل قمرة القيادة بإحدى الطائرات، طائرة أخرى تمر أسفلها وكانت تحلق بشكل جانبي، وفسر الطيار المدني الكابتن عبدالله الغامدي تلك الظاهرة. 

وقال الطيار الغامدي إن سبب تحليق الطائرة بشكل جانبي يرجع لقوة وسرعة الهواء في طبقات الجو العليا، والتي عادة ما تكون عنيفة وقد تتجاوز 200 كيلومتراً في الساعة. 

وأضاف الغامدي أن الهواء الجانبي القوي كان يدفع الطائرة التي كانت تقاوم قوة الهواء لتبقى في مسارها الجوي المحدد لها ولا تخرج منه، مبيناً أن الركاب لا يشعرون بتلك السرعة ولا بمقاومة الطائرة للهواء. وفق “أخبار 24”.

 

فيديو يظهر طائرة تحلق بشكل جانبي.. وطيار يوضح السبب

أخبار محلية
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